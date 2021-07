Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh hat keine Freude an den Tempo-30-Plänen der Städte Zürich und Winterthur. Der ÖV werde doppelt bestraft.

«Das geht so nicht»: FDP-Regierungsrätin Carmen Walker Späh wehrt sich gegen flächendeckendes Tempo 30.

Warum?

Diese Massnahmen führen zu einer Verlangsamung des gesamten städtischen Verkehrs. Das wirkt sich gleich doppelt negativ aus. Erstens verlangsamt es Tram und Bus, was den ÖV teurer macht, weil es mehr Fahrzeuge, Personal, aber auch neue Abstellplätze und Depots braucht. Und noch wichtiger: Es macht den ÖV auch weniger attraktiv, weil die Reisezeiten verlängert werden. Die Stadt Zürich möchte nun, dass der ZVV die Kosten übernimmt. Der ZVV hat aber kein eigenes Vermögen, sondern sein jährliches Defizit wird vom Kanton und den Gemeinden finanziert. Das würde bedeuten, dass die Steuerzahler im gesamten Kanton die Mehrkosten tragen müssten. Das geht so nicht. Ich finde es bemerkenswert: Tempo 30 soll in erster Linie das Auto treffen, doppelt bestraft wird aber der öffentliche Verkehr.