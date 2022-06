Star-Regisseur Marco Bellocchio – «Ich werde weiterarbeiten – bis zu meinem letzten Atemzug» Selbst wenn Sie keinen seiner Filme kennen, werden Sie nach diesem Gespräch alle sehen wollen: der italienische Regisseur Marco Bellocchio über sein Werk, Mussolini und eine verstörende Kindheit. Olivier Guez (Das Magazin)

«Ich zog es vor, mit jungfräulicheren Schauspielern zu drehen. Ich bereue es heute»: Seit 1965 ist Italiens Filmveteran Marco Bellocchio unermüdlich im Einsatz. Foto: Cyril Zannettacci/Agence VU/Keystone

Eine breite Allee, Tankstellen, alles ohne Charme. Der Gewinner der Goldenen Ehrenpalme der Filmfestspiele von Cannes 2021 lebt anonym im Nordosten von Rom in einem Backsteingebäude, zwischen der iranischen Botschaft und der Basilika der Heiligen Agnes. Marco Bellocchio öffnet mir die Tür an diesem Samstag, dem 19. Februar, es ist 17 Uhr. Schlank, elegant und mit lebhaftem Blick hinter einer strengen Brille – mit zweiundachtzig Jahren möchte ich so aussehen wie er.