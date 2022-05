Aufgefallen in Winterthur – «Ich wett nöd i diä Superliga» – Band singt gegen FCW-Aufstieg an Unter den FC-Winterthur-Fans regt sich Widerstand gegen den Aufstieg ihres Clubs. Er ist kreativ, laut und kritisiert auch das System. Gregory von Ballmoos

Die ganze Stadt will, dass der FC Winterthur aufsteigt. Die Spieler wollen es, der Verein will es, die Politik will es, und die Winterthurerinnen und Winterthurer wollen es wohl auch, sie strömen zu Tausenden auf die Schützi. Die ganze Stadt? Nein! Eine kleine Gruppe von Personen aus dem kulturellen FCW-Fankuchen wehrt sich dagegen – mit einem Song. Darin heisst es:

Die Band nennt sich Arsenal Stefanini – angelehnt an Bruno Stefaninis Militärmaterialsammlung –, sie besteht aus Jan Vekselgeld und Muammar Krachelaa. Vekselgeld sagt auf Anfrage: «Ich fand es immer super, dass man in Winterthur auf Talente setzt und den ganzen Trubel der Super League auslässt.» Er betont, dass er nicht gegen den Erfolg des FCW ist. Vekselgeld spricht von einem Dilemma. Einerseits wolle er, dass der FCW immer gewinnt. Andererseits fürchte er bei einem Aufstieg einen Identitätsverlust und singt: