Wo bleiben die guten Impfkampagnen? - Ich will ausgelassene Partys sehen, keine Herzlipflästerli

Bildstrecke: Mit diesen Storys arbeitet die aktuelle Kampagne von KSP Krieg Schlupp Partner . Fotos: KSP 1 / 3

«Ich will nicht mehr auf Tinder swipen. Ich will mich in einen wildfremden Mann im Tram verlieben. Und dann bemerken, dass er eigentlich gar nicht mir, sondern der Frau hinter mir zugezwinkert hat.»

Das ist eine der Storys, die ich auf einem der bunten Plakate, die zurzeit in der Stadt Zürich hängen, gelesen habe. Auf was man keine Lust mehr hat, was man hingegen unbedingt wieder machen will – mit allem, was halt ungebeten dazukommt. #ichwillimpfen – hinter dieser Kampagne steht die Werbeagentur KSP Krieg Schlupp Partner. Bereits im März berichtete das Branchenportal Persoenlich.com darüber.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung