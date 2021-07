Leidgeplagter Schwingerkönig - «Ich will den Kritikern das Maul stopfen»

Leidgeplagter Arnold Forrer – «Ich will den Kritikern das Maul stopfen» Er ist 42, hat eine Hüftprothese und musste sich kürzlich mal wieder am Knie operieren lassen. Aber aufhören will Arnold Forrer nicht. Kann er nicht loslassen? Philipp Rindlisbacher

Weit über zwei Jahrzehnte schwingt er schon auf Spitzenniveau: Arnold Forrer ist nicht kleinzukriegen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Er lag da, und es hämmerte auf ihn herein. Anfang Woche war Arnold Forrer im Röntgenzentrum, wieder mal wurde er in die Röhre geschoben, und so laut das Ballern und Trommeln auch war, Forrer verlor sich in seiner Gedankenwelt. Schon wieder operieren? Krücken? Therapie? Schmerzen? Soll er sich das nochmals antun?

Letzten Sonntag hatte es Forrer, den von Genf bis St. Gallen alle Nöldi rufen, den «Bösen» zeigen wollen. Kranz Nummer 148 sollte es geben am Appenzeller Kantonalschwingfest. Aber dann: Vierter Gang, eine unnatürliche Bewegung, ein ungutes Geräusch im Knie. Belasten ging nicht mehr, und aus dem 194 cm grossen und 125 kg schweren Hünen wurde ein kleines Häufchen Elend.