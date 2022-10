Ein kühler Herbstwind pfeift um die umgebaute Scheune im zürcherischen Rickenbach, wo Katrin Hofer und ihre Familie wohnen. Eine dampfende Teetasse vor sich stehend, erzählt die ausgebildete Sozialpädagogin, die heute in der Altersarbeit tätig ist, über ihr Kinderbuch zum Thema Demenz. «Problemthemen liegen mir», sagt die Mutter zweier Schulkinder (10- und 6-jährig).

Das Buch «Anna mag Oma, und Oma mag Äpfel» ist tatsächlich keine schwere Kost, Katrin Hofer Weber versteht es, das anspruchsvolle Thema kindergerecht zu präsentieren.

Die Idee zum Buch kam eigentlich von meinem Sohn. Er war zu dieser Zeit ein ausgesprochener Bilderbuch-Fan. Wir verbrachten Nachmittage damit, auf dem Sofa ein Bilderbuch nach dem anderen anzuschauen – zuerst die lustigen, dann die ernsthafteren. Und so merkte ich, dass ein Bilderbuch ein wunderbares Mittel ist, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen und auch, mit ihnen ein Thema aufzugreifen, das vielleicht etwas schwieriger ist. Zur selben Zeit arbeitete ich bei der Pro Senectute und befasste mich fast täglich mit dem Thema Demenz. So führte eins zum andern.

Gab es noch andere Anstösse zum Buch?

Ja, ich sah in einem Schulungsvideo eine beeindruckende Szene, in der eine alte Dame – offenbar an Demenz erkrankt – teilnahmslos im Stuhl sass. Eine Betreuerin streifte ihr einen Kopfhörer mit Musik über den Kopf, und innerhalb von Sekunden kehrte Leben in ihre Mimik zurück. Die Sinne bleiben bei Menschen mit Demenz meist bis zum Schluss erhalten. Mit den Äpfeln in meinem Buch werden ebenfalls die Sinne angesprochen.