Maler aus Wiesendangen – «Ich will mit meinen Bildern Lebensfreude vermitteln» Die Kunst begleitet Edwin Wuhrmann aus Wiesendangen bereits sein ganzes Leben. Nun stellt er seine neusten Werke aus. Fabienne Jacomet

Edwin Wuhrmann in seinem Atelier in Wiesendangen. Foto: Enzo Lopardo

«Ich liebe diesen Duft», sagt Künstler Edwin Wuhrmann. Er spricht vom Hauch von Ölfarbe, der einem in die Nase steigt, wenn man das kleine Atelier des Malers in Wiesendangen betritt. Hier, unter der Wohnung, in der er mit seiner Frau lebt, malt er praktisch jeden Tag. «Morgens gleich nach dem Frühstück komme ich hier runter und bleibe dann für vier bis fünf Stunden.» Seine Frau Ruth sagt sogar, dass er vergesse zu essen, wenn er im kreativen Schaffen sei.

Ständig kommen dem 83-Jährigen neue Ideen, die er umsetzen will. «Wenn ich einen Einfall habe, muss ich ihn sofort auf die Leinwand bringen.» Während des Malens lässt er sich von seinen Gefühlen leiten. So entsteht manches Sujet, ohne dass es geplant gewesen war. So passierte es auch bei seiner neuesten Arbeit, die auf einer Staffelei in der Mitte des Raumes steht. «Eigentlich wollte ich gar keine Zitronen malen, aber auf einmal waren sie da.»