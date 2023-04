Gastronomie in Winterthur – «Ich wollte das perfekte Sandwich kreieren» Ex-Tennisprofi und Manta-Bar-Gründer Leonardo Manta erzählt von seinem Karrierestart als Balljunge und warum er plötzlich von Tennis auf Sandwiches umsattelte. Muriel Blum

Leonardo Manta in seiner Filiale an der Hauptpost: Noch heute steht er gelegentlich hinter dem Tresen und serviert Sandwiches. Foto: Madeleine Schoder

Es ist Montagmorgen, kurz nach 10 Uhr. In der Manta-Bar neben der Post am Hauptbahnhof sitzen bereits die ersten Gäste beim Kaffee. Darunter der Patron des Lokals: Leonardo Manta, 73-jährig. Er nippt an einem Crodino, einem alkoholfreien Aperitif. Prüfend lässt er seinen Blick durchs Lokal schweifen. Obwohl unterdessen seine beiden Kinder die Leitung der vier Manta-Bar-Filialen übernommen haben, sieht er ab und zu nach dem Rechten und hilft im Laden aus. Manta ist sehr zufrieden, doch er bleibt streng: «Ich habe den beiden gesagt: ‹Sobald die Qualität der Sandwiches abnimmt, seid ihr aus dem Geschäft.›»