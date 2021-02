30 Monate für Schüsse auf Nebenbuhler – «Ich wollte ihm einfach nur wehtun» Als ein junger Mann seine Ex-Freundin in der gemeinsamen Wohnung beim Sex mit dem Neuen überraschte, brannten ihm die Sicherungen durch. Das Obergericht hat das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Patrick Gut

So oder ähnlich sah das Soft-Air-Sturmgewehr aus, das der Beschuldigte gegen seinen Widersacher einsetzte. Themenfoto: Tamedia

Die Silvesternacht 2018 war für einen noch nicht 25-jährigen Mann eine Nacht zum Vergessen. Mit einem Kollegen feierte er den Silvester an einer Party in Zürich und tankte ganz schön Alkohol. Zufällig begegnete er dort seiner Ex-Freundin, mit der er noch zusammenwohnte. Die Frau war in Begleitung eines anderen Mannes.

Die Situation blieb vorerst ruhig. Gegen fünf Uhr früh am Neujahrstag begab sich der Mann mit dem Kollegen zu sich nach Hause.

Bis zu 30 Schüsse aus Soft-Air-Sturmgewehr

Als sie bei der Wohnung ankamen, sahen die beiden Männer durchs Schlafzimmerfenster, wie die Ex-Freundin mit ihrem neuen Partner Sex hatte. Da brannten dem jungen Mann – dem Hauptbeschuldigten – die Sicherungen durch. Er stieg durchs Schlafzimmerfenster ein und ging auf seinen Nebenbuhler los.