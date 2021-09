Regisseur Paolo Sorrentino am ZFF – «Ich wollte Maradona als Schauspieler haben» Paolo Sorrentino zeigt am Zurich Film Festival sein einzigartiges Werk. Jetzt sagt er, weshalb er Diego Maradona sein Leben verdankt und warum er sich eigentlich als Schweizer fühlt. Hans Jürg Zinsli

Fussballbegeisterter Regisseur: Paolo Sorrentino am Set von «È stata la mano di Dio». Foto: Gianni Fiorito (Netflix)

Er war 16, als er seine Eltern verlor. Paolo Sorrentino durfte 1986 erstmals ein Auswärtsspiel der SSC Napoli mit seinem Idol Diego Maradona besuchen. Es war jener Tag, als seine Eltern wegen eines Heizungsunfalls in ihrem Ferienhaus umkamen. Diesen Schicksalsschlag verpackt Sorrentino in «È stata la mano di Dio» («The Hand of God») zu einer tragikomischen Reise in die Vergangenheit. Herausgekommen ist ein packendes Werk voller persönlicher Anekdoten.

Doch wo bleibt der Regisseur? Das Interview mit Sorrentino sollte eigentlich in Venedig stattfinden, aber dann verspätet sich dessen Flug vom US-Festival in Telluride, wo sein Film ebenfalls läuft. Der Grund: Das Flugzeug hat beim Abheben einen Pfeiler touchiert und muss notfallmässig umkehren. Sorrentinos PR-Verantwortlicher schreibt: «Thank (the hand of) God everyone is ok.»