Interview mit Bettina Furrer - «Ich würde von Töss zum Juwel Altstadt spazieren»

Bettina Furrer (50) hat an der ETH Zürich Umweltnaturwissenschaften studiert und dort 2010 mit einer Arbeit zu Klimastrategien promoviert.

Frau Furrer, Sie haben Ihre Kindheit in Winterthur verbracht und wohnen heute hier. Wie hat sich die Stadt verändert?

Die grösste Veränderung ist der Wandel von der Industrie- zur Bildungsstadt – in einem positiven Sinn. Die industrielle Vergangenheit wird weiterhin genutzt: Winterthur ist ein Technologiestandort geworden. Mit der ZHAW haben wir Kompetenzen vor Ort und profilieren die Stadt in diesem Bereich weiter. Winterthur ist eine unglaublich lebendige, grüne und vielfältige Stadt mit einer hohen Lebensqualität. Diese Vielfalt reizt mich auch an der Stadtentwicklung. Ich sehe immer ein Kaleidoskop: Je nachdem, wie man drauf schaut, sieht man andere Farben.