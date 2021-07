Armut durch Corona – «Ich wurde wie eine Schmarotzerin behandelt» Erst jetzt zeigen sich die finanziellen Folgen der Pandemie. Sie traf ausgerechnet Menschen mit tiefem Einkommen am härtesten – so wie die alleinerziehende Maja Bühler oder die fünfköpfige Familie Gafor. Roland Gamp , Bernhard Odehnal

Mit Corona kam die Entlassung: Maja Bühler (Name geändert) verteilt heute Lebensmittel für Arme bei der Initiative Essen für alle. Foto: Thomas Egli

Wirklich überrascht war sie nicht. Eigentlich hatte Maja Bühler schon zu Beginn des ersten Lockdown jenen Anruf erwartet, der dann Mitte April 2020 wirklich kam: ihre Kündigung.

Die Firma, in der sie administrative Aufgaben erledigte, reduzierte wegen der Corona-Krise die Zahl der Mitarbeitenden. Bühler will dem Unternehmen keinen Vorwurf machen: Es sei ein harter Schlag gewesen, natürlich: «Aber ich habe schon verstanden, dass als Erste jene gefeuert wurden, die am wenigsten lang dabei waren.»

Die 57-jährige Bühler, die in Wirklichkeit anders heisst, war seit knapp einem Jahr in Teilzeit angestellt. Nach einem schweren Unfall hatte sie lange eher recht und schlecht von Invaliden- und Unfallversicherung gelebt. Mit den zusätzlichen 1200 Franken Monatslohn aus ihrem ersten Job seit vielen Jahren spürte die alleinerziehende Mutter dann ein wenig finanziellen Spielraum. Sie plante Ferien am Meer, gemeinsam mit der Teenagertochter.

«Jetzt muss ich wieder rechnen, wie viel ich an Essen brauche und was ich für Zahlungen noch zur Seite legen kann.» Maja Bühler

Dann kam Corona, die Entlassung. Und damit hiess es für Bühler: zurück zum täglichen Überlebenskampf. «Jetzt muss ich wieder rechnen, wie viel ich an Essen brauche und was ich für Zahlungen noch zur Seite legen kann. So wird halt jeden Monat jongliert.» Sie sitzt in ihrer geschmackvoll eingerichteten Wohnung in Glattbrugg. Dass die Möbel aus dem Brockenhaus kommen, sieht man ihnen nicht an.

Bühler bekommt zu Monatsbeginn 1673 Franken von der IV, davon zahlt sie dann 1577 Franken Miete. Gegen Ende des Monats kommen 923 Franken der Unfallversicherung hinzu, davon zahlt sie knapp 200 Franken für Telefon, Handy und Internet. Zwischen 700 und 800 Franken bleiben ihr dann monatlich zum Leben. Davon muss sie noch alle zwei Monate die Stromrechnung bezahlen und schauen, dass sie alte Betreibungen begleichen kann.

Die Armen verlieren, die Reichen gewinnen

So wie Bühler hat Corona auch Tausende andere Menschen in der Schweiz bis ans Existenzminimum getrieben – oder darunter. Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf die Schweizer Bevölkerung zeigen sich erst langsam. Verschiedene Studien belegen: Die Krise traf in der Schweiz ausgerechnet jene am härtesten, die schon vorher wenig zum Leben hatten.

«Menschen mit geringen Einkommen erlitten häufiger finanzielle Einbussen als andere», schrieb das Bundesamt für Sozialversicherung letzten Monat gestützt auf eine nationale Erhebung. Und Forscher der ETH Zürich stellten in einer Studie fest: «Generell zeigt sich, dass die Pandemie bestehende Ungleichheiten verschärft.» Personen in Haushalten mit Einkommen unter 4000 Franken büssten in der Krise rund 20 Prozent davon ein, jeder neunte habe sich verschuldet. Ganz anders Gutverdiener. «Während die Ersparnisse der Haushalte mit tiefen Einkommen deutlich gesunken sind, stiegen sie bei der Hälfte der Haushalte mit den höchsten Einkommen.» Laut dem Ranking der Zeitschrift «Bilanz» sind die 300 wohlhabendsten Menschen der Schweiz im Krisenjahr 2020 um 5 Milliarden Franken reicher geworden. Sie besitzen mehr Geld als je zuvor.

« Vor Corona haben wir normal gelebt .» – Rasul Gafor mit seinen drei Kindern. Foto: Urs Jaudas

Rasul Gafor konnte nichts auf die Seite legen. Im Gegenteil. 20 Jahre hat er in der Ostschweizer Hotellerie gearbeitet, genug verdient für seine fünfköpfige Familie. «Dann kam plötzlich die Kurzarbeit, und ich hatte 20 Prozent Abzüge», sagt der 49-Jährige. Die Ausgaben hingegen blieben gleich. «Niemand sagt: Du bist in Kurzarbeit, jetzt musst du weniger bezahlen», so Gafor: «Wenn du sagst: Entschuldigung, ich habe im Moment weniger Geld, dann interessiert das niemanden.»

Der gebürtige Iraker sitzt im Wohnzimmer, spielt mit seinen drei Kindern, das jüngste erst zwei Jahre alt. Ein Plastikflugzeug und ein Feuerwehrauto lassen die schweren Zeiten für einen Moment vergessen.

Rund 4400 Franken verdiente Gafor im Monat. Während der Kurzarbeit waren es ein halbes Jahr lang nur noch 3500. «Vor Corona haben wir normal gelebt, im Coop frische Sachen gekauft. Heute gehen wir nur noch vor Ladenschluss, wenn es Aktionen gibt», sagt er. Früher nahm er seine Frau und die Kinder oft mit dem Auto auf einen Tagesausflug. Oder man ging alle paar Wochen auswärts zum Abendessen. Auch das ist seit Monaten undenkbar: «Zuerst kommt das Wichtige, was es wirklich braucht: Lebensmittel, Windeln, die Rechnungen. Erst dann kann man wieder ins Restaurant wie ein normaler Mensch.»

«Verwundert, wie viele arme Menschen hier leben»

Auch Maja Bühler ist davon weit entfernt. Als im vergangenen Herbst die Rechnungen zu hoch und die Mittel zu knapp wurden, stellte sie sich zum ersten Mal am Zürcher Limmatplatz bei einer kostenlosen Ausgabe von Lebensmitteln an. Nein, sagt sie, peinlich sei ihr das nicht gewesen, denn «es entlastete mein Budget. Mit dem Geld, das ich nicht für Milch, Reis oder Kartoffeln brauchte, konnte ich alte Schulden bezahlen oder etwas anderes kaufen: Shampoo, Zahnpasta oder Waschpulver. Bei Aldi oder Lidl kostet ein grosser Karton Waschpulver manchmal unter 6 Franken.»

Und irgendwie war das Anstehen um kostenlose Lebensmittel auch ein Glücksfall für die Alleinerziehende. Denn die Aktion Essen für alle wurde immer grösser, brauchte mehr Helferinnen und Helfer. Jetzt steht Bühler jeden Samstag am Brottisch, verteilt selbst Lebensmittel an Bedürftige. Sieben Stunden lang ziehen zwischen 800 und 1000 Menschen an ihr vorbei, Sans-Papiers, Asylbewerberinnen, aber auch gebürtige Schweizerinnen und Schweizer, die so wie Bühler in der Corona-Krise ihre Existenzgrundlage verloren. Es heisse doch immer, dass in der Schweiz niemand verhungern müsse, wundert sich Bühler, «trotzdem bin ich jeden Samstag wieder verwundert, wie viele arme Menschen hier leben».

Plötzlich wird die Armut sichtbar: Essensausgabe in der Stadt Zürich. Foto: Thomas Egli

Als das Land in der Corona-Krise stillstand, wurde diese Armut in der reichen Schweiz deutlicher sichtbar als je zuvor. Auf einmal sah man an öffentlichen Plätzen Menschen in langen Schlangen um kostenloses Essen anstehen. In Genf, Lausanne oder in Zürich. Mittlerweile sind diese Bilder aus der Öffentlichkeit wieder weitgehend verschwunden. Die Essensausgabe findet nun weniger sichtbar statt, in Hinterhöfen oder Industriearealen. Doch die Corona-Armut ist geblieben. Nach Ansicht von Experten und Sozialpolitikern wird sich das Problem auch nicht so schnell lösen lassen. «Im Moment können die Corona-Hilfen noch einiges abfedern», sagt Nicolas Galladé, Leiter des Sozialdepartements Winterthur: «Aber die Hilfen wird es nicht mehr lange geben, und ihr Wegfall wird viele Menschen noch hart treffen.»

In den Betreuungseinrichtungen von Solidara, der ehemaligen Stadtmission Zürich, bemerkt man seit Beginn der Corona-Krise, dass neue Gäste kommen, die zuvor solche Einrichtungen eher mieden. «Zu uns kommen seither vermehrt Sans-Papiers, die seit langem in der Stadt leben und bis zur Krise Jobs im Billiglohnsektor hatten», erzählt Solidara-Geschäftsführerin Beatrice Bänninger: «Während Corona gab es für sie noch Nothilfe. Aber die läuft nun aus, während die Jobs noch länger nicht zurückkommen.»

Grosser Druck, ständige Angst

Auch die Leiterin des Instituts für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Monika Götzö, fürchtet, «dass uns die Corona-Armut noch länger verfolgen wird. Denn viele Jobs, in denen Menschen an der Armutsgrenze tätig waren, gingen in der Krise verloren und werden nicht zurückkommen.»

Götzö leitete im Frühjahr im Auftrag des Sozialdepartements der Stadt Zürich eine Datenerhebung, welche Menschen in der Corona-Krise die kostenlose Abgabe von Lebensmitteln oder Lebensmittelgutscheinen in Anspruch nehmen. Sie hat dabei eine grosse Gruppe entdeckt, die Sozialpolitiker bisher nicht auf dem Radar hatten: «Da sind viele Einzelpersonen oder auch Familien dabei, die sich vor der Krise durch ihre Geschicklichkeit halbwegs über Wasser halten konnten, zum Teil mit zwei Jobs. Mit Covid brach diese Existenzsicherung weg.»

Die Erhebung von Götzö kommt zum Schluss, dass in vielen Fällen eine zunehmende Verschuldung droht. Bei den Betroffenen zeigten sich aber auch «massive und sich über die Zeit verschärfende psychische Belastungen». So auch bei der Familie von Rasul Gafor. Trotz allen Entbehrungen wurde das Geld für seine Familie knapp. Er ging zur Caritas, die ihm Essensgutscheine und einzelne Rechnungen bezahlen konnte. «Das war eine ganz neue Situation», sagt er. Eine, die ihm zusetzte. «Mit drei Kindern zu Hause hat man natürlich Druck.» Oft sei er abends im Bett wach gelegen, habe an seine Kleinen gedacht und sich gefragt: «Was passiert morgen, was nächste Woche? Wie können wir im nächsten Monat leben mit 80 Prozent Lohn?»

Frauen und Senioren eher betroffen: Armut in Zahlen Infos einblenden 8 Prozent aller Personen mit tiefem Haushaltseinkommen, die vor Corona noch einen Job hatten, wurden in der Pandemie arbeitslos. Dies zeigt eine Studie der ETH Zürich. Weitere 27 Prozent in dieser Kategorie hatten Kurzarbeit.

2279 Franken pro Monat beträgt in der Schweiz die Armutsgrenze für Einzelpersonen, für Paare mit zwei Kindern liegt sie bei 3976 Franken. Frauen sind dabei häufiger armutsbetroffen als Männer, Senioren eher als Personen unter 65.

15 Prozent aller Menschen mit tiefem Einkommen waren finanziell von der Pandemie betroffen. Dies zeigt eine kürzlich publizierte Bevölkerungsbefragung der ETH Zürich. Bei Gutverdienenden lag die Quote mit 9 Prozent fast halb so tief.

735’000 Personen waren in der Schweiz im Jahr 2019 armutsbetroffen. Das entspricht 8,7 Prozent der Bevölkerung. Die Quote stieg laut Bundesamt für Statistik seit 2014 an. Die Daten für das Corona-Jahr liegen noch nicht vor.

707 Milliarden Franken besassen die 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer gemäss der Zeitschrift «Bilanz» im Corona-Jahr, so viel wie noch nie. Trotz der weltweiten Krise legten sie im Vergleich zum Vorjahr um 5 Milliarden zu.

271’400 Personen bezogen im Jahr 2019 Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe prognostizierte im Januar, dass diese Zahl bis nächstes Jahr um 21,3 Prozent ansteigen könnte. Das wären fast 60’000 zusätzliche Bezüger.

Patrick Wietlisbach, Leiter der Anlaufstelle Brot-Egge des Sozialwerks Pfarrer Sieber, hört seit Beginn der Pandemie viele solche Sorgen. Das Haus in Zürich-Seebach bietet Tagesbetreuung in einem kleinen Café und im ersten Stock Sozialberatung für Menschen mit Existenzängsten. «Die psychische Belastung unserer Klientinnen und Klienten ist seit dem ersten Lockdown deutlich grösser geworden», so Wietlisbach: «Die Angst vor Jobverlust, vor der Schuldenfalle oder generell vor der Armut belastet sie seelisch und körperlich sehr.»

Dabei hätten etliche Menschen, die zur Brot-Egge in die Beratung kommen, durchaus Anrecht auf Sozialhilfe. «Aber der Gang zum Amt ist mit grosser Scham behaftet», weiss Patrick Wietlisbach: «Das ist eine zu grosse Hürde.»

57’800 zusätzliche Menschen in der Sozialhilfe

Auch Maja Bühler hätte als Schweizerin ein Anrecht auf Sozialhilfe. Doch ihrer Erfahrungen mit dem Amt sind alles andere als positiv: «Als ich den Antrag auf Unterstützung stellte, wurde ich wie eine Schmarotzerin behandelt.» Seither geht sie nicht mehr hin. Zudem spüre sie als Schweizerin doch noch einen gewissen Stolz, sagt Bühler: «Wir wollen einfach nicht auf Kosten des Staates leben.»

Das wollen auch viele andere nicht. Und so liegt die Anzahl aller Bezüger in der Schweiz ungefähr gleich hoch wie vor Corona. In der Stadt Zürich spricht der Vorsteher des Sozialdepartements, Raphael Golta, von einer «paradoxen Situation»: Obwohl die Anzahl der Sozialhilfeempfänger niedrig sei, «stellen sich jede Woche Hunderte Menschen an, um kostenlose Lebensmittel zu erhalten». Die Lage könnte sich auch schnell ändern: Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) warnte Anfang Jahr vor einem starken Anstieg der Fallzahlen. Bis 2022 prognostizierte sie einen Zuwachs von 21,3 Prozentpunkten gegenüber 2019. Man rechne mit 57’800 zusätzlichen Sozialhilfebezügern. Das sind mehr Menschen, als in der Stadt Biel leben.

Die kostenlose Essensausgabe für Armutsbetroffene in Zürich erlebt auch im Juli 2021 noch einen grossen Andrang. Foto: Thomas Egli

Ähnlich wie bei der Sozialhilfe beurteilt man die Situation bei der Schuldenberatung Schweiz. «Die Beratungen gingen im Corona-Jahr selbst zurück», sagt Geschäftsleiter Pascal Pfister. «Aber nur, weil dort viele Beratungsstellen wegen der Pandemie schliessen mussten.» Im laufenden Jahr kämen nun je nach Fachstelle bis zu 40 Prozent mehr Menschen vorbei als sonst, um Unterstützung bei den Schulden zu erhalten.

«Das grösste Risiko ist natürlich ein kleines Einkommen. Und wenn dann noch ein spezielles Ereignis dazukommt, rutschen viele in die Verschuldung», sagt Pfister. Das könne der Arbeitsverlust sein oder eine Krankheit. «Und ohne Zweifel war auch Corona so ein Ereignis.» Noch zehrten viele Betroffene von ihrem Ersparten und warteten zu mit dem Gang zur Schuldenberatung. Aber Pfister zweifelt nicht daran, «dass wir in den nächsten Monaten noch mehr Fälle haben werden».

«Jobs wird es zuerst für jüngere Leute geben. Die 57-Jährigen werden es noch schwieriger haben.» Maja Bühler

Auch wenn die Krise nun fast überwunden scheint und die Experten der Schweiz ein starkes Wirtschaftswachstum voraussagen: Maja Bühler hat kaum Hoffnung, dass sie wieder ins Erwerbsleben zurückfinden wird: «Jobs wird es zuerst für jüngere Leute geben. Die 57-Jährigen werden es noch schwieriger haben.»

Rasul Gafor hingegen kann mittlerweile wieder zu 100 Prozent arbeiten. Er ist dankbar, konnte er seinen Job im Hotel behalten. «Langsam geht es wieder», sagt es. Doch ein gewisser Druck bleibt. Nach wie vor gibt es viele Rechnungen, die er nun in Raten abbezahlen muss. «Es braucht sicher noch Zeit. Wichtig ist, dass wir wieder normal leben können. Wie vorher.» Was Rasul kaufen würde, wenn er wieder mehr Geld hätte? Sicher etwas für die Kinder, endlich neue Kleider, Spielsachen vielleicht. Oder er würde mit ihnen einen Ausflug machen, so wie früher. «Wenn ich könnte, würden wir nach Deutschland, ins Legoland.»

