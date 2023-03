Fahrplanwechsel 2023 – IG Tösstallinie fordert neue Zughaltestelle noch dieses Jahr Gleich mehrere Anträge stellt die IG Tösstallinie zum Fahrplanwechsel. Das Hauptziel sind bessere Bahnverbindungen und eine neue Haltestelle Lipperschwendi. Rafael Rohner

Der Zug fährt direkt vor dem Pflegeheim Blumenau in Lipperschwendi vorbei, eine Haltestelle gibt es dort allerdings nicht. Foto: Christian Merz

Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims Blumenau setzen sich schon länger für eine neue Zughaltestelle ein. Der Zug saust an ihrem Heim in Lipperschwendi in raschem Takt vorbei – ohne Halt Richtung Bauma und Steg. Schon seit den 80er-Jahren sind engmaschigere Bahnhaltestellen im oberen Tösstal ein Thema, geklappt hat es nie.