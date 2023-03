Solarplatten aus Buch am Irchel – Ihr Gartenweg produziert Solarstrom Jessica Müller aus Buch am Irchel vertreibt als Erste in der Schweiz Solarbodenplatten der ungarischen Firma Platio. Experten sehen darin allerdings eher ein Nischenprodukt. Fabienne Grimm

Jessica Müller (33) aus Buch am Irchel hat im Dezember 2021 ihre Firma Etark gegründet. Mit speziellen Solarprodukten will sie die Energiewende vorantreiben. Foto: Madeleine Schoder

Auf den ersten Blick wirkt der Weg in Jessica Müllers Garten in Buch am Irchel unauffällig. Doch hinter den grau-schwarzen Bodenplatten verbirgt sich mehr, als es den Anschein erweckt. Denn über den Weg kann man nicht nur gehen, er produziert auch Strom aus Sonnenenergie.