Xaver Baumberger (45) ist Rechtsanwalt im Bereich Immobilien. Er führt seit 2005 in Winterthur die Kanzlei seines Vaters weiter, des 2019 verstorbenen ehemaligen CVP-Nationalrats Peter Baumberger. Xaver Baumberger ist Mitglied im Pfarreirat der Pfarrei St. Laurentius in Wülflingen.

Matthias Russenberger (50) ist seit zwanzig Jahren in der Elektrobranche und seit zwei Jahren Geschäftsführer der Wieland Electric AG in Oberwinterthur. Der gelernte Elektromonteur geht in eine evangelische Gemeinde in Uster.