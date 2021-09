Diskussion in Hagenbuch – «Ihr könnt einfach nicht miteinander reden» Gemeinderat und Schulpflege in Hagenbuch sind sich uneins, was die kommende Abstimmung betrifft, und demonstrierten das an einer Infoveranstaltung. Nicole Döbeli

Ist jeder Gemeinderat fähig, das Ressort Schule zu leiten, oder soll das Schulpräsidium designiert gewählt werden? Archivfoto: Johanna Bossart

«Was ich heraushöre: Ihr könnt einfach nicht miteinander reden», fasste ein Anwesender das Schauspiel am Donnerstagabend in Hagenbuch zusammen. Angekündigt gewesen war ein Informationsabend zur neuen Gemeindeordnung, über welche die Stimmberechtigten am 26. September an der Urne befinden werden. Bereits im Vorfeld machten die Behördenmitglieder öffentlich, dass sie sich nicht einig sind.

Die Mehrheit des Gemeinderats inklusive Präsidentin Therese Schläpfer (SVP) wollen das Wahlverfahren für das Schulpräsidium anpassen. Weil sich die Zusammenarbeit in den letzten Jahren schwierig gestaltet habe: «Wir sind eine Einheitsgemeinde, haben uns aber nie als Einheit gefühlt», erklärte Schläpfer. Sie möchte, dass die Bevölkerung in Zukunft nur noch Gemeinderäte und ein Gemeindepräsidium wählt und die Mitglieder danach unter sich das Schulpräsidium vergeben.