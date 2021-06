Polarisierende Sportpionierin - Ihr Körper wird zum Streitfall

Gewichtheberin Laurel Hubbard – Ihr Körper wird zum Streitfall Als erste Transgender-Athletin wird die Neuseeländerin Laurel Hubbard an Spielen teilnehmen – und stellt den Sport vor ein fundamentales Problem. Christian Brüngger

Laurel Hubbard in einer Aufnahme vom April 2018. Foto: Dan Mullan (Getty Images)

Wut und Unverständnis entluden sich im Netz, sobald am Montag bekannt wurde: Neuseeland hat Gewichtheberin Laurel Hubbard für die Spiele in Tokio aufgeboten. Die 43-Jährige wird damit die erste Transgender-Athletin bei Olympia sein. Ein Twitter-Beitrag lautete so:

Ein anderer so:

Die Botschaft: Ein Mann raube Frauen die Chance auf sportliche Erfolge. Doch die Situation ist sehr viel komplexer und offenbart, wie schwer sich der Spitzensport tut, das Thema so zu lösen, dass es kaum Verliererinnen gibt.

Denn wer nach Informationen zu dieser aussergewöhnlichen Frau sucht, die am 9. Februar 1978 als Gavin Hubbard zur Welt kam, merkt sofort: Sie wird für ihr Frau- und Spitzenathletinsein derart angefeindet, dass sie die Öffentlichkeit so gut wie möglich meidet. Dass ihr Vater einst Bürgermeister von Auckland war und prominenter Müesli-Hersteller im Land ist, hat diesbezüglich wenig geholfen.