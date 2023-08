Russische Touristen – Ihr Land führt Krieg – und sie machen Ferien Viele Russen wollen mit den Vorgängen zu Hause nichts zu tun haben. Deswegen geht es nach Thailand, Bali und Goa. Und nicht nur das: Sie sind gekommen, um zu bleiben. Zum Ärger vieler Einheimischer. David Pfeifer aus Phuket

Russische Touristen posieren mit einer thailändischen Künstlerin nach der jährlichen Parade am Strand von Patong auf Phuket. Foto: Paula Bronstein (Getty Images)

Stell dir vor, es ist Krieg, aber die Leute gehen lieber an den Strand. So etwa lässt sich beschreiben, was sich gerade auf Phuket abspielt, aber auch auf Bali, in Goa, Dubai und an anderen Stellen des Planeten, wo das Wetter gut und die Russen willkommen sind. Russinnen natürlich auch, aber die werden halt nicht einberufen in einen Krieg, mit dem sie nichts am Hut haben wollen. Deshalb müssen sie auch nicht fliehen. Wobei das mit dem Willkommensein in der Fremde so eine Sache ist, aber dazu später.