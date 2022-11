«Die Schwimmerinnen» bei Netflix – Ihr Leben gibt Stoff für mehrere Hollywoodfilme her Der Film erzählt die wahre Geschichte der Syrerinnen Yusra und Sarah Mardini, die über das Mittelmeer nach Berlin flüchteten. Verena Mayer

Sie spielen zwei Schwestern und sind auch im richtigen Leben Geschwister: Manal (r.) und Nathalie Issa als Sarah und Yusra Mardini. Foto: Laura Radford/Netflix

Es gibt Geschichten, aus denen man eigentlich keinen Film machen kann, weil die Realität schon alles toppt. Das Leben der Schwimmerinnen Yusra und Sarah Mardini gehört dazu. Auf der Flucht aus Syrien setzten die Schwestern 2015 über das Meer nach Lesbos über. Als das überfüllte Schlauchboot zu kentern drohte, sprangen die beiden ins Wasser und halfen, es zu stabilisieren. Die beiden waren die einzigen, die gut schwimmen konnten.

Danach wurde das Leben der Mardini-Schwestern erst richtig spektakulär. Über die Balkanroute gelangten die beiden nach Berlin, wo sie einen Schwimmverein und einen Trainer fanden. Der schaffte es, Yusra Mardini 2016 zu den Olympischen Spielen zu bringen. Die damals 18-Jährige wurde so etwas wie das globale Gesicht der Flüchtlingskrise. Sie reiste durch die Welt, traf Barack Obama und den Papst.

Ein Jahr später nahm sie für das neu geschaffene Flüchtlingsteam an Olympia teil: Yusra Mardini posiert während des Schwimmtrainings in Berlin, November 2015. Foto: Keystone

Mit dieser Vorlage muss der Film zurechtkommen. Die walisisch-ägyptische Regisseurin Sally El Hosaini tut das, indem sie sich sehr lange dem naheliegenden Genre des Sportlerdramas verweigert, das davon handelt, wie sich Menschen trotz widrigster Umständen ihren Traum erfüllen. Die erwartbaren Szenen, wie Yusra Mardini Tag und Nacht trainiert, bis sie zum Sieg schwimmt, arbeitet der Film erst am Ende und da auch eher pflichtbewusst ab. Stattdessen nutzt El Hosaini so viel Zeit, wie es eine Netflix-Produktion erlaubt, um die Realität von Krieg und Flucht auszuleuchten.

Das Leben von Yusra und Sarah Mardini steht als Musterbeispiel dafür, wie Geflüchtete ihr Schicksal in die Hand nehmen und es in einem fremden Land schaffen, von vorne anzufangen. Vorausgesetzt, sie treffen auf Menschen, die dieses Potential auch sehen. So wie der Berliner Schwimmtrainer Sven Spannekrebs, der sich seit Jahren um die Schwestern kümmert und im Film von Matthias Schweighöfer als zugeknöpfter, aber sehr zupackender Helfer gespielt wird. «Die Schwimmerinnen» ist nicht zuletzt ein Film über Frauen- beziehungsweise Schwesternpower, facettenreich gespielt vom Geschwisterpaar Manal und Nathalie Issa.

Nur im Abspann deutet der Film an, wie hoch der Preis für den Neuanfang war. Yusra Mardini trat zwar 2020 ein zweites Mal bei den Olympischen Spielen an, aber an die Karriere als Spitzensportlerin, für die sie seit frühester Kindheit trainiert hatte, war aufgrund der strapaziösen Flucht nicht mehr zu denken. Sie lebt heute in den USA und studiert Kommunikation. Ihre Schwester Sarah musste das Schwimmen aufgrund einer Verletzung auf der Flucht aufgeben. Sie lebt in Berlin, leidet aber an einer Depression und kann nicht studieren.

