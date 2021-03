Abo Mechatronik Schule Winterthur an den Swiss Skills Sie fanden den Fehler und holten Gold

Yunus Ruff und Silvan Wiedmer von der Mechatronik Schule Winterthur holen an der Berufsmeisterschaft den Sieg in der neuen Disziplin Industrie 4.0. Nun dürfen sie an die Weltmeisterschaft in Shanghai.