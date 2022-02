Stimme zum Ukraine-Krieg aus Winterthur – Ihre Familie will kämpfen und ist bereit, zu sterben Die Dirigentin des Männerchors Winterthur-Seen, Zoryana Mazko, steht in engem Kontakt mit ihren Familienangehörigen in der Ukraine. Die Situation in ihrem Heimatland zerreisse ihr das Herz, sagt sie. Thomas Münzel

«Musik und Gesang sind für uns Ukrainerinnen und Ukrainer Nahrung und Trost für die Seele, gerade in Zeiten wie diesen», sagt Zoryana Mazko, die seit 2005 in der Schweiz lebt. Foto: PD

Zoryana Mazko ringt um Fassung. «Es ist schrecklich und unglaublich, was in meinem Heimatland gerade passiert», sagt die gebürtige Ukrainerin mit zitternder Stimme. Nie habe sie erwartet, dass es so weit kommen könnte. Die Dirigentin des Männerchors Winterthur-Seen, die seit 2005 in der Schweiz lebt, hofft sehr, dass der Krieg «sofort aufhört».