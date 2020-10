Preisgekrönte Metzgete Elsau – Ihre Gäste essen das Schwein direkt im Saustall Der Aerobic-Verein isst ihnen das Sauerkraut weg, und den Fleischwölfen jubeln sie Beilagen unter: Seit 13 Jahren organisiert Familie Sommer eine Metzgete. Nicole Döbeli

Schweinsleberli, Ghackets und Gschnetzlets bereitet Alexandra Sommer (47) am heimischen Herd zu. Ihr Mann Rolf Sommer (48) ist für den Service zuständig. Foto: Marc Dahinden

Wenn sich Alexandra Sommer mit Äpfeln in der Hand an den Zaun stellt, dann stehen die drei Schweine schon grunzend bereit. «Die sind jetzt drei Monate lang mit Küchenabfällen verwöhnt worden», sagt Landwirt Rolf Sommer. Es ist Dienstag und der letzte Tag, den die Tiere auf dem Schnasbergerhof in Elsau verbringen. Am Mittwoch werden sie in den Schlachthof nach Frauenfeld gefahren und für die anstehenden Metzgeten gemetzget.

«Den Kindern haben wir früher erzählt, die Tiere gingen in die Ferien zum Metzger, und dass es ihnen so gut gefalle, dass sie nicht mehr wiederkämen», erzählt Alexandra Sommer. Obwohl die Schweine keine Namen hätten und keine Haustiere seien, sei es jeweils schon ein emotionaler Moment, wenn sie in den Laster stiegen.