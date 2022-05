Streetfood aus Winterthur – Ihre Hotdogs machen die Runde «Frau Hund» fällt auf im urbanen Verpflegungsangebot. Neben Hotdogs vom Velokiosk gibt es auch eine Kaffeebar – und eine Eventlocation über den Dächern der Stadt. Gabriele Spiller Text , Roger Hofstetter Fotos

Die Inhaber (v.l.): Christopher Maurer, Alex Prack und Nora Steinmann. Foto: Roger Hofstetter

Vor knapp vier Jahren sprach diese Zeitung erstmals mit Nora Steinmann über ihr Start-up Frau Hund. Mit einem mobilen Hotdog-Verkauf setzten sie und eine Studienkollegin neue Standards im Winterthurer Streetfood. Seitdem ist die Pop-up-Gastronomie in der Stadt deutlich gewachsen. Das gilt auch für «Frau Hund»: Sie hat einen Laden in der neuen Bahnhofsunterführung und bewirtschaftet eine Dachterrasse auf der Haldengut-Brauerei. So ist das Jungunternehmen dabei, feste Lokale zu etablieren. Und noch etwas ist gewachsen.