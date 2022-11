Aus dem Zürcher Obergericht – Ihre Kinder hungerten und wurden in den Keller gesperrt Ein Elternpaar soll seine Kinder jahrelang misshandelt haben. Beide wehren sich gegen die drohende Gefängnisstrafe – und beschuldigen sich gegenseitig. Liliane Minor

Der Verteidiger des Vaters (stehend) plädiert auf Freispruch. Illustration: Robert Honegger

Es ist eine Befragung, die nur schwer erträglich ist. Stoisch reiht der Gerichtsvorsitzende am Zürcher Obergericht Vorwurf an Vorwurf, Grausamkeit an Grausamkeit aneinander. Misshandlungen, begangen von einem kosovarischstämmigen Vater und seiner Schweizer Ex-Frau. Die Opfer: zwei der sieben gemeinsamen Kinder. Warum es genau die beiden trifft, bleibt unklar.