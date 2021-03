Schweizerin mit Weltpremiere – Ihre Recycling-Hosen könnten eine ganze Branche verändern Sandra Grimmer wurde eher zufällig zur Kleiderproduzentin. Nun hat sie ein Recycling-Projekt gestartet, mit dem sie auf den Kundenwunsch der Nachhaltigkeit setzt. Mathias Morgenthaler

Sandra Grimmer macht Hosen nur für Frauen. Und zwar die weltweit ersten Hosen, die nach ihrem Gebrauch wieder in ihre Einzelteile zerlegt werden können. Foto: Dominic Wenger

Eine Textilfachfrau war Sandra Grimmer nicht, als sie vor vier Jahren anfing, von Zürich aus eine eigene Hosenkollektion zu lancieren. Kaufmännische Berufsmatura, Selbstständigkeit im Delikatessen- und Tourismusbereich, Direktionsassistenz bei einem Pharmakonzern, MBA-Titel, schliesslich ein Job in der IT-Beratung – das waren Grimmers Stationen gewesen, und die einzige Gewissheit nach Aufgabe des eigenen Ladens lautete: Nie wieder selbstständig. Sollte sie je wieder in Versuchung geraten, etwas Eigenes zu lancieren, müsste ihre Schwester sie davon abhalten, so lautete die Abmachung.