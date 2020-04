Auftragshoch für Velokuriere – Ihre Wädli sind jetzt gefordert Der Lockdown ist auch die Stunde der Velokuriere. Sie liefern aus, was in den Läden nicht mehr verkauft werden darf. Delia Bachmann

Velokuriere gehören zu den wenigen Berufsleuten, die während der Coronakrise mehr zu tun haben als zuvor. Bild: Marc Dahinden

Bald ist es einen Monat her, seit der Bundesrat den Lockdown beschloss. Die meisten Läden sind seither zu, den anderen bleibt die Kundschaft weg. Damit weiterhin etwas Geld reinkommt, zogen viele Gewerbler einen Lieferdienst auf. Manche von ihnen setzen sich selbst ins Auto oder aufs Velo. So stellten die Bibliotheken den Kurierdienst «Bücherwind» auf die Beine. Mit vier gemieteten E-Bikes und wasserdichten Taschen werden die Bücher in die Briefkästen verteilt. Eliane Brown vom Tearoom Teekult lieferte ihre Tees mit dem Fahrrad schon nach Weisslingen aus. Und auch Samuel Rommel und Beni Erb von der Destillerie Draft Brothers bringen ihre eigens kreierten «Quara-Cocktails» selber zu den Kunden.