In Bülach verurteilt – Ikea-Kunde nimmt viel mehr mit, als er bezahlt Ein Familienvater stritt ab, in der Ikea Dietlikon Waren im Wert von 610 Franken gestohlen zu haben. Sein Verteidiger führte vergeblich mehrere Argumente ins Feld. Thomas Mathis

Das Vorgehen des Beschuldigten an der Self-Checkout-Kasse fiel dem Ikea-Personal auf. Symbolfoto: Francisco Carrascosa

«Ich habe nichts falsch gemacht», betonte der 40-jährige Familienvater am Freitag vor dem Bezirksgericht Bülach. Sonst äusserte er sich kaum zu dem, was ihm vorgeworfen wurde. Er habe bereits alles bei der Staatsanwaltschaft gesagt, hielt er fest. Diese wirft dem nicht vorbestraften Kosovaren vor, in der Ikea Dietlikon im vergangenen Herbst Waren gestohlen zu haben. In Begleitung seiner Ehefrau sei er mit zwei beladenen Einkaufswagen zu den Self-Checkout-Kassen gegangen. Er habe dort aber nur einen Teil der Waren gescannt und bezahlt – gesamthaft rund 250 Franken.