Restaurant Löwen in Elgg – Illegale Bauarbeiten und schon wieder Streit Das Restaurant im Zentrum von Elgg kommt nicht zur Ruhe. Das neue Wirtepaar und der Besitzer decken sich mit Vorwürfen ein, und dieses Mal mischt auch die Gemeinde mit. Nicole Döbeli

Bei einem Streit sollen sogar Möbel zu Bruch gegangen sein, sagt Wirt Nikolaos Papadopoulos. Foto: Marc Dahinden

Es ist das Sorgenkind der Gemeinde Elgg: das Restaurant Löwen. Seit Herbst 2020 hat es wieder einmal neue Pächter: Nikolaos Papadopoulos und seine Partnerin Sarah eröffneten zuerst die Galopp-Bar mit Shishas und Mezze im Untergeschoss. Einige Zeit später starteten sie im Erdgeschoss mit dem persischen Restaurant Teheran. Doch wie bereits bei ihren Vorgängern kam es schnell zu Unstimmigkeiten.

Noch im November hätten sie den Barbetrieb bereits ein erstes Mal einstellen müssen, nicht wegen Corona, sagt Papadopoulos, sondern wegen eines Wasserschadens: «Das Wasser lief vom oberen Stock in die Toiletten der Bar.» Er habe dem Besitzer Yasin Elmali den Schaden gemeldet, passiert sei aber nichts. Irgendwann habe er als gelernter Sanitär die Sache selbst in die Hand genommen und versucht, zu flicken, was zu flicken war. Elmali seinerseits spielt den Ball direkt zurück: «Sie haben den Schaden doch selbst verursacht.»