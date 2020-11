Nachtleben in Winterthur – Illegale Versammlung im Stadtpark In Winterthur haben sich am Samstagabend trotz Versammlungsverbot mehr als 50 Personen im Stadtpark getroffen. red

Das Nachtleben in Winterthur am Samstagabend. Auf dem Bild ist die Steinberggasse Ecke Obergasse mit dem Resturant Riva zu sehen. Enzo Lopardo

Seit Donnerstag gelten die neuen Corona-Regeln, wie Sperrstunde ab 23 Uhr und ein Versammlungsverbot für mehr als 50 Personen. In Winterthur halten sich nicht alle an die neuen Vorschriften, wie 20 Minuten berichtet. Offenbar hat sich am Samstagabend im Stadtgarten eine grössere Gruppe junger Leute angesammelt, wie ein Lesereporter gegenüber dem Medium erzählt. Es seien auch keine Masken getragen worden.

Die Stadtpolizei Winterthur bestätigt gegenüber 20 Minuten, es seien nicht nur Meldungen zum Stadtgarten sondern auch bezüglich anderer Ansammlungen eingegangen. Die Polizei habe daraufhin Kontrollfahrten gemacht und die Personen auf die geltenden Corona-Regeln hingewiesen. Daraufhin habe sich die Ansammlung im Stadtgarten aufgelöst. Wie das Nachtleben in Winterthur mit den neuen Regeln funktioniert lesen sie hier.