Razzia in Winterthur – Illegale Zocker-Runde in Seen aufgehoben Die Stadtpolizei hat am Montagabend in einem Restaurant im Seen eine illegale Glückspielrunde mit 17 Teilnehmern aufgelöst. Die Wirtin war bereits mehrfach verzeigt worden. Sie muss mit dem Entzug des Wirtepatents rechnen. Till Hirsekorn Landbote (gratis)

In dem Lokal in Seen wurde auch geraucht und getrunken. mad (Symbolbild)

Am späten Montagabend löste die Stadtpolizei in einem Restaurant in Seen eine illegale Veranstaltung auf.

Wie die Stapo schreibt, hätten Ermittlungen den Verdacht auf das Lokal und dessen Betreiberin gelenkt. Man ging davon aus, dass dort illegale Veranstaltungen durchgeführt und verbotenerweise Gäste bewirtet wurden – was sich bei der Razzia bestätigten sollte. Dabei wurden 17 Männer aus Nordmazedonien, der Türkei, dem Kosovo und der Schweiz angehalten und kontrolliert. Sie stehen unter Verdacht, illegal gezockt zu haben. Zudem wurde in der Beiz verbotenerweise geraucht, gegen Covid-Schutzmassnahmen wurden nicht eingehalten und gewirtet. Die Polizei löste die Veranstaltung per sofort auf.

In der «Sonne» wird’s dunkel

Dem Vernehmen nach handelt es sich beim Lokal um die Pizzeria Sonne an der Tösstalstrasse, mitten im Seemer Dorfkern. Bei der Stadtpolizei wollte man dies weder bestätigten, noch dementierten. Gemäss einer Anwohnerin herrschte dort auch während des Teil-Lockdowns immer wieder reger Betrieb und verschiedene Personen gingen ein und aus.

Razzia am Montagabend: Dem Vernehmen nach wurde in der Pizzeria Sonne illegal gezockt. Foto: PD

Entzug des Wirtepatents droht

Die Wirtin war gemäss Stapo in den letzten Monaten schon mehrfach wegen ähnlicher Vergehen gebüsst und verzeigt worden. Nun kommt eine weitere Anzeige dazu. Ihr drohen saftige Bussen. Die Anzeige liegt beim Statthalteramt. Auch ein Entzug des Wirtepatentes ist laut Stapo möglich. Den Zockern drohen Bussen wegen Teilnahme an illegalem Glücksspiel.