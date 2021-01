Bundesgericht bestätigt Urteil – Illegales Swimmingpool-Dach muss wieder weg Bis vor Bundesgericht hat ein Wiesendanger um sein Swimmingpool-Dach gekämpft. Nun muss er es bis im Sommer abreissen. Jonas Gabrieli

Einen überdachten Swimmingpool hat sich ein Wiesendanger in seinem Garten gebaut. Dieser befindet sich in der Landwirtschaftszone, wo grundsätzlich nicht gebaut werden darf. Foto: Marc Dahinden

Der 53 Quadratmeter grosse Swimmingpool mit Überdachung in einem Garten in der Gemeinde Wiesendangen ist von weitem gut sichtbar. Der Besitzer hat die Anlage zwischen 2010 und 2012 bauen lassen, in der irrtümlichen Annahme, er besitze dafür Baubewilligungen.

Erst im Sommer 2013, als er weitere Bauprojekte in seinem Garten umsetzte, stoppte ihn die Behörde der damaligen Gemeinde Bertschikon.

Denn der dortige Garten ist eine einzige Landwirtschaftszone – in ländlichen Gebieten nicht unüblich. Dort darf grundsätzlich nicht gebaut werden. Der Kanton gewährt Ausnahmen einzig für landwirtschaftliche und technische Anlagen, die an den jeweiligen Standort gebunden sind. Es folgte ein juristischer Streit, der erst Ende November vor Bundesgericht endete.