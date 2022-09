Freiwillige Sparmassnahmen – Illnau-Effretikon senkt Raumtemperatur in den öffentlichen Gebäuden Der Stadtrat beschliesst per sofort erste Stromsparmassnahmen. In einer zweiten Phase könnte ein Verzicht auf die Aussenbeleuchtung und das Warmwasser folgen. Almut Berger

Die Angestellten im Stadthaus Illnau-Effretikon müssen sich ab sofort warm anziehen. Foto: Heinz Diener

Die Stadt Illnau-Effretikon senkt in einer ersten Phase in sämtlichen öffentlichen Gebäuden die Raumlufttemperatur um rund zwei Grad. In Gebäuden und Räumen, die nicht zwingend beheizt werden müssen, wird die Temperatur so weit wie möglich gesenkt, wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt. Die Beleuchtung in den Gebäuden wird reduziert, und die öffentlichen Wasserbrunnen bleiben abgestellt.