ARA Mannenberg – Illnau-Effretikon will das Abwasser künftig in Winterthur reinigen lassen Die Stadt lässt die Planungsarbeit für den Anschluss an die ARA in Winterthur weiter vertiefen. Ende Jahr könnten die Stimmberechtigten über das Projekt entscheiden. Lennart Langer Madeleine Schoder (Foto)

Das Abwasser aus Illnau-Effretikon soll künftig nicht mehr in der gemeindeeigenen ARA Mannenberg gereinigt werden. Foto: Madeleine Schoder

Im August 2020 hatte der Stadtrat von Illnau-Effretikon in einem Grundsatzentscheid den Anschluss der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Mannenberg in Effretikon an die ARA Hard in Winterthur beschlossen. Nach einem aktuellen Zwischenbericht habe der Stadtrat nun entschieden, an diesen Plänen festzuhalten, wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung heisst.