Vor Federers Rücktritt – Im Abschiedsmatch steht ihm Nadal zur Seite Am Laver-Cup in London wird der 41-jährige Tennis-King am Freitagabend neben seinem grössten Rivalen zum Doppel antreten. Emotionen sind garantiert. René Stauffer , London UPDATE FOLGT

In London noch einmal zusammen auf dem Court: Roger Federer und Rafael Nadal vor dem Laver-Cup. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Am Tag vor Roger Federers letztem Match begab er sich erneut in den grossen Interviewraum, diesmal umgeben von seinem ganzen Team. Das ergab ein ziemlich imposantes Bild: In der Mitte Captain Björn Borg (11), rechts von ihm Novak Djokovic (21) und Andy Murray (3), links von ihm Roger Federer (20) und Rafael Nadal (22). Die Zahlen in Klammern bedeuten übrigens die Zahl ihrer Grand-Slam-Titel – insgesamt 77.

Erstmals sind damit die Big 4 in einem Team vereinigt, das gab es auch am Laver-Cup noch nie. Sie standen denn auch im Mittelpunkt – wobei sich die Fragen und das Gespräch mit zunehmender Dauer um Federer drehten. Inzwischen war auch schon klar geworden, was längst vermutet worden war: Der Zurücktretende wird seine letzte Partie passenderweise am Freitagabend (ab etwa 21.30 Uhr) zusammen mit Rafael Nadal bestreiten, Seite an Seite gegen die Amerikaner Jack Sock und Frances Tiafoe.

Auch an diesem Tag wurde es sentimental im Interviewraum. Federer schien die Tränen zurückhalten zu müssen, als seine grössten Rivalen einer nach dem anderen zu ihm befragt wurden und ihn mit Nettigkeiten überhäuften. So sagte Novak Djokovic: «Für mich ist es eine grosse Freude und Ehre, dass ich in diesem Team bin. Dass Roger zurücktritt, macht alles speziell. Es wird zwar ein trauriger Tag, aber Rogers Vermächtnis wird für immer bleiben.»

«Teil dieses historischen Moments zu sein wird unvergesslich», sagte Nadal, der selber zuletzt wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Davon auszugehen, dass es für die beiden gegen Sock/Tiafoe zu einem Sieg reicht, wäre jedenfalls vermessen. Nadal/Federer spielten bisher einmal zusammen, 2017 in Prag, als sie Querrey/Sock 6:4, 1:6, 10:5 schlugen.

«Das entspricht dem normalen Lebenszyklus. Einige gehen, andere kommen, das ist nichts Neues» Rafael Nadal

«Das wird ein besonderer Match, aber auch ein sehr schwieriger, vor allem für Roger», sagte Nadal. Gefragt, ob Federers Abgang ihm die Vergänglichkeit seiner eigenen Karriere vor Augen geführt habe, sagte der 36-jährige Spanier: «Dazu brauchte ich diese Nachricht nicht, denn es entspricht dem normalen Lebenszyklus. Einige gehen, andere kommen, das ist nichts Neues. Die Geschichte wiederholt sich immer – nur sind diesmal wir betroffen, und in diesem Fall ist es einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler, der abtritt.» Persönlich sei er sehr traurig, das sei ein harter Tag. «Wir hatten zwar eine grosse Rivalität, aber eine freundschaftliche. Manchmal ist die persönliche Beziehung wichtiger als die sportliche.»



