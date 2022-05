Tanzfestival Steps in Winterthur – Im Ausnahmezustand Martin Zimmermann und Kinsun Chan überraschen mit einem surrealen und poetischen Tanzstück auf einer instabilen Bühne. Am Freitag und am Samstag ist das Spektakel im Theater Winterthur zu sehen. Dorotea Bitterli

Selbstverliebte Posen: Die Tanzkompanie Theater St. Gallen in «Wonderful World». Foto: Gregory Batardon

Der Anfang ist komplett in Schwarz. Schwarz auf weisser Haut. Grotesk geschminkte und frisierte Figuren in sexy Corsagen, Netzhemden, Schlitzröcken und Pelzen drängeln sich auf die Bühne und überbieten sich in aggressiv-selbstverliebten Posen und Gesten. Wir befinden uns offensichtlich in einer Disco oder einem Nachtclub.