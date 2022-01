Schadensbilanz zum Jahr 2021 – Im Bezirk Winterthur hat sich die Zahl der Gebäudeschäden verdoppelt Das vergangene Jahr war für die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich das teuerste ihrer Geschichte. Im Bezirk Winterthur hat sich die Schadenssumme durch Unwetter vervielfacht. Patrick Gut Michel Wenzler

Schaden durch das Unwetter vom 13. Juli 2021: Abgedecktes Dach bei einem Hof nördlich von Winterthur-Wülflingen. Foto: Madeleine Schoder

Mehr als 190 Millionen Franken: So viel Schaden richteten im vergangenen Jahr Brände, Unwetter und weitere Unglücke im Kanton Zürich an. Dies zeigt die provisorische Schadensbilanz der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ). Noch nie in der Geschichte der GVZ war die Schadenssumme so hoch – im Vorjahr waren es beispielsweise lediglich 58 Millionen Franken gewesen.

Was die Bezirke Winterthur und Andelfingen allein angeht, verzeichnete die GVZ in den Jahren 1999 (Lothar) und 2017 – ebenfalls durch einen Sturm – höhere Schadenssummen als 2021. Im Bezirk Pfäffikon war das Jahr 2002 infolge von Hagelschäden ausserordentlich.