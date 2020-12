Steigende Corona-Zahlen – Graubünden schliesst alle Restaurants Um das Weihnachtsgeschäft zu retten, ergreift die Bündner Regierung drastische Massnahmen. Die Restaurants müssen ab Freitagnacht für zwei Wochen schliessen. Arthur Rutishauser

Keine Pizza mehr nach dem Skifahren: Wintersportler in Arosa. Foto: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Die Skiorte zittern wegen dem Weihnachtsgeschäft. Dieses kann nur gerettet werden, wenn die Fallzahlen drastisch sinken, sonst muss eine dritte Welle befürchtet werden. Ausserdem gibt es enormen Druck von Seiten der EU und den umliegenden Staaten auf die Schweiz, endlich die Ansteckungszahlen zu reduzieren. Um dies zu erreichen ergreift die Graubündner Regierung jetzt Massnahmen: Unter anderem wurde beschlossen, «die Restaurationsbetriebe ab Freitag, den 04.12.2020; 23.00 Uhr zu schliessen», heisst es dazu in einem vertraulichen Brief an die Branche.

Bundesrat Berset ermahnt die Kantone zur rechtzeitigen Reaktion Infos einblenden Bundesrat Alain Berset hat an einem Point de Presse in Muttenz BL die Kantone ermahnt, rechtzeitig auf die Entwicklung der Pandemie zu reagieren. Die gegenwärtige Situation bezeichnete er als beunruhigend. Die Hoffnungen, dass sich der positive gesamtschweizerische Trend weiterenwickeln würde, hätten sich nicht erfüllt, sagte er am Donnerstag im Beisein der beiden Baselbieter Regierungsmitglieder Thomas Weber (SVP) und Kathrin Schweizer (SP). Berset hatte zuvor den Covid-19-Standort Bruderholz des Kantonspitals Baselland und das neue Abklärungs- und Testzentrum Feldreben in Muttenz besucht. (sda)

Begründet wird das im interen Schreiben wie folgt: «Die Entwicklung der Fallzahlen hat in den letzten Tagen schweizweit nur noch leicht abgenommen. Dies ist vor allem auf den Rückgang der Ansteckungen in den Westschweizer Kantonen zurückzuführen. In mehreren Deutschschweizer Kantonen, insbesondere in Graubünden, steigt die Zahl der Ansteckungen leicht an oder ist auf hohem Niveau stabil. Die Reproduktionszahl in Graubünden beträgt im Schnitt 1,02. Dieser Wert dürfte aber effektiv sogar noch höher liegen. Graubünden weist damit die vierthöchste Reproduktionszahl in der Schweiz auf. Die Reproduktionszahl sollte gemäss Angaben des Bundesamts für Gesundheit unter 0,7 liegen.»

Von dieser Regelung ausgenommen ist die Bewirtung von Hotelgästen in den hoteleigenen Betrieben. Diese Regelung soll vorerst für 14 Tage gelten.

Weiterhin erlaubt sind die Lieferung und Verteilung von Lebensmitteln nach Hause bis 22 Uhr, Take-Away-Schalter bis 22 Uhr, sowie das Offenhalten von Restaurants, die an die Hoteleinrichtungen angeschlossen sind, allerdings nur für die Hotelgäste.

Graubünden folgt mit diesen Massnahmen dem Vorbild des Kantons Wallis, der damit die Fallzahlen massiv drücken konnte. Die Problematik mit den wieder steigenden Corona-Zahlen ist allerdings nicht auf Graubünden beschränkt, sondern gilt für fast die ganze Deutschschweiz. Zu erwarten ist darum, dass Bundesrat Alain Berset morgen Freitag schweizweit neue Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in der Schweiz bekannt gibt.