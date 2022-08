Tagebuch aus dem Pfadi-Bundeslager – Im Bula brodelt ein Vulkan Seit Sonntag sind auch die Wölfli der Pfadi Bubenberg aus Winterthur im Bundeslager. Es erwarten sie viele neue Freunde – und ein aktiver Vulkan, der gestoppt werden muss. Dario Wieduwilt

Pins und Abzeichen sind beliebte Tauschobjekte im Bula. Foto: Silas Zindel

Als die Wölfe der Pfadi-Abteilung Bubenberg am Sonntag in Goms ankommen, brennt die Sonne bereits auf die gesamten zehn Kilometer des Bula-Geländes nieder. Die Aufregung der Kinder ist unverkennbar, und jeder Wolf kann es kaum erwarten, zu sehen, wo die nächsten fünf Nächte campiert wird.

Nach dem Check-in folgt bereits das erste Highlight: Jeder Wolf erhält ein eigenes Mova-Foulard, das speziell für das Bula entworfen wurde. Dazu ein eigenes Singbüchlein, das Bula-Rondo, und eine Vielzahl an Pins, die mit den Wölfen und Bienchen der anderen Einheiten getauscht werden können.

Dann bricht die Gruppe von Wölfen mit ihren Leitern auf in Richtung der eigenen Parzelle auf dem Platz. Nach einigen Stunden in der Sonne und entsprechend auch einigen Trink- und Eincremepausen stehen dann alle Spatz-Zelte und ein grosser Sarasani, der während der nächsten Woche als Aufenthaltszelt und Schattenspender dienen wird.

Der Sarasani, ein Zelt aus Blachen an einem grossen Mittelmast, verspricht Schutz vor der Hitze. Foto: PD

Grosse Aufgabe für die kleinen Pfadfinder

Die Bubenberger Wölfe erwarten in der kommenden Woche verschiedene Bula-Aktivitäten – darunter zum Beispiel Workshops zum Zusammenleben im Bundeslager, ein Wassergeländespiel und eine Wanderung durchs Rhonetal.

Wenn die Gruppe gerade nicht an einer dieser Aktivitäten teilnimmt, ist sie meist schwer beschäftigt auf dem eigenen Zeltplatz anzutreffen. Alle Wölfe im Bula verfolgen nämlich in der zweiten Lagerwoche ein gemeinsames Ziel: Nachdem das Auseinanderdriften der Kontinentalplatten des Planeten Mova in der ersten Woche durch die Mithilfe der Wölfe rückgängig gemacht werden konnte, kämpfen die Einheiten der Wolfstufe in der zweiten Woche mit einem Vulkanausbruch, der gemeinsam mit den Maskottchen der verschiedenen Kontinente unter Kontrolle gebracht werden soll.

Die Wendepunkte der Geschichte des Planeten Mova werden jeweils auf der grossen Mova-Bühne von den Maskottchen präsentiert. Am 1. August dürfen sich aber erst mal alle auf ein grosses Spektakel während der Eröffnungs- und 1.-August-Feier freuen.

Dario Wieduwilt v/o Rào, Pfadi Bubenberg

Fehler gefunden?Jetzt melden.