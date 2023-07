Interview zum Nationalfeiertag – «Im Bundeshaus fehlen Leute mit Migrationshintergrund» Früher verkaufte er Kebab, jetzt kandidiert er für das höchste Amt: SP-Nationalrat Mustafa Atici spricht über den Rütlischwur, erfolgreiche Integration und seine Kandidatur für den Bundesrat. Adrian Schmid

SP-Nationalrat Mustafa Atici kandidiert für den Bundesrat – und schaut jedes Jahr darauf, dass er rechtzeitig für den 1. August aus den Ferien zurück ist. Foto: Nicole Pont

Vom Einwanderer zum Bundesratskandidaten: Die Lebensgeschichte von Mustafa Atici böte Stoff für eine fesselnde 1.-August-Ansprache. Der 53-jährige Sozialdemokrat ist der bisher einzige offizielle Bewerber für die Nachfolge von Alain Berset. Atici tritt heuer am Nationalfeiertag zwar nirgends hinters Rednerpult. Was er den Schweizerinnen und Schweizern in einer Rede vermitteln würde, weiss er aber dennoch.