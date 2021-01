Pfadi an der Handball-WM – Im Chalet hatte der Trainer die Idee An der WM in Ägypten starten die Schweizer am Mittwoch zur Hauptrunde. In den bisher drei Partien

hatten die vier Pfadi-Handballer tragende Rollen und entsprechend viel Spielzeit. Urs Stanger

Pfadis Linksaussen Marvin Lier (rechts, im Spiel gegen Frankreich) ist der Schweizer mit der besten Wurfquote und Clubkollege Michal Svajlen (links) eine der Stützen in der Verteidigung. Anne-Christine Poujoulat (EPA)

Dieser Wurf, gut zwei Minuten vor Schluss. Roman Sidorowicz war freigespielt worden, wie kurz zuvor Nicolas Raemy scheiterte der Pfadi-Spieler aber an Frankreichs Torhüter Vincent Gérard. Es waren zwei Schweizer Chancen zum Ausgleich, zwei Gelegenheiten, den hoch dekorierten Franzosen an einer WM möglicherweise einen Punkt abzunehmen. Luc Abalo, zweifacher Olympiasieger sowie je dreimal Welt- und Europameister, erhöhte später auf 25:23. Sidorowicz verkürzte noch mit einem satten Schlenzer auf 25:24. Dann war der Spuk vorbei.

«So etwas gehört dazu», meint Nationaltrainer Michael Suter zum Fehlwurf von Sidorowicz. «Er ist ja auch nicht an irgendeinem Torhüter gescheitert.» Sondern an Vincent Gérard, einem der weltbesten seiner Gilde. Insgesamt überzeugte der Winterthurer: «Er hat einen Supermatch gezeigt», lobt Suter den Rückraumschützen, der an dieser WM regelmässig für Linkshänder Nicolas Raemy einspringt, sofern es diesem nicht läuft, was bisher hin und wieder der Fall war. Fünf Tore erzielte Sidorowicz gegen Frankreich, hinter Andy Schmid war er zweitbester Schweizer Skorer. Damit knüpfte er an seine guten Auftritte gegen Norwegen und Österreich an.