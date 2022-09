Gastrokolumne Angerichtet – Im Chaplin gibt es Stummfilme und viel Fleisch Das Restaurant Chaplin in Oberohringen ist eine Widmung an den Stummfilmstar Charlie Chaplin. Es beweist solide Küche mit grosszügigen Portionen. Nicole Döbeli

Im Vordergrund das Gericht «Chaplin’s Pay Day», im Hintergrund ein Burger und Chaplin beim Küssen. Foto: Nicole Döbeli

Da, wo Winterthur noch nicht ganz aufhört, aber Seuzach schon anfängt, liegt das Restaurant Chaplin in Oberohringen. Es ist ganz dem grossen Stummfilmstar gewidmet, mit vielen Bildern und einem Bildschirm im Gastraum, auf welchem ausschliesslich das Werk Charlie Chaplins zu sehen ist. Wer allein speisen geht, kann sich hier also wunderbar unterhalten lassen. Wir testen an diesem Abend aber zu zweit.

Die Karte ist übersichtlich und setzt mit Burgern und Grillfleisch einen Schwerpunkt. Aber auch Vegetarier finden einen Burger, Rösti mit Gemüse oder ein Thai-Curry. Wir bestellen die Vorspeiseportion der Egliknusperli (20 Franken) und einen gemischten Salat (11.50) – und werden schon fast vom Anschauen satt. Die Küche schickt grosszügige Portionen, der gemischte Salat kommt beispielsweise mit einer guten Handvoll Kidneybohnen an den Tisch. Dazu: französische Sauce, frische Zutaten, kein Firlefanz.

1 / 2 Bildstrecke : Knusprige Knusperli mit viel Salat. Foto: Stuart Watson

Die Egliknusperli sind auch wirklich knusprig, der Fisch vielleicht ein My fest. Sie schmecken mit der Tartarsauce aber absolut gut. Daneben findet sich ebenfalls viel Salat.

Zum Hauptgang bestellen wir «Chaplin’s Pay Day», Nudeln mit Kalbfleischstreifen an rassig-scharfer Creme-Sauce (26.–), weil wir wissen wollen, was eine «Creme-Sauce» genau ist. Beim Essen stellen wir fest, dass die Beschreibung in der Karte akkurat ist: Die Sauce ist cremig und sie ist sehr rassig. Wir schmecken eine Fleischbasis und Rahm heraus und finden Fitzelchen einer Chilischote. Freundinnen von scharfem Essen gefällt die Sauce. Sogar die Begleitung ist überrascht und kommentiert mit: «Oh wow, no BS!» (Der englische Ausruf wird nicht übersetzt, bitte googeln.) Die Kalbfleischstreifen hätten etwas früher vom Feuer gekonnt.

Der Burger «The Tramp» mit paniertem Gorgonzola und sehr feinen Pommes. Foto: Stuart Watson

Dazu gibt es einen Burger, der nach Chaplins Film «The Tramp» (28.–) benannt ist und sich durch Gorgonzola und geröstete Zwiebeln auszeichnet. Der Käse sitzt als panierte Scheibe auf dem Fleischpatty, was uns kreativ dünkt und zudem verhindert, dass er davonschmilzt. Der Begleitung ist der Gorgonzolageschmack fast etwas zu geballt, aber ich finde: wenn Blauschimmelkäse, dann will ich ihn auch schmecken. Grosses Lob erhalten die Pommes, eine kleine Kritik gibts für das Fleisch, das etwas kompakt ist.

Haben wir vor dem Hauptgang noch mit dem Milkshake geliebäugelt, der an den Nachbartisch serviert wurde, wissen wir nach der Hälfte des Essens, dass dafür kein Platz mehr ist. Die durchgehend freundliche Bedienung bietet an, die restlichen Nudeln als Take-away zu verpacken. Fazit: Das Restaurant ist etwas für Chaplin-Fans und Liebhaberinnen von währschaften Fleischgerichten, besonders dann, wenn es nicht medium sein muss.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

