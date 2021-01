Chor-Initiative aus Winterthur – Im Chor singen trotz Corona Mit vierzig Leuten in einem Raum singen - das ist derzeit undenkbar. Zwei Winterthurerinnen haben darum das Projekt «Choronline» gestartet, das von der Stadt mit einem Corona-Beitrag unterstützt wurde. Ein Selbstversuch im heimischen Wohnzimmer. Helmut Dworschak

Der virtuelle Chor mit Leiterin Tamar Buadze (untere Reihe, Mitte). Foto: Screenshot

Es ist Montag, 19 Uhr. Pünktlich begrüsst Tamar Buadze den Chor, sie tut es in Richtung Kamera: «Guten Abend, liebe Freunde, ich freue mich, heute mit euch zu singen.» Der Chor: Dreimal sechs Fenster auf meinem Tablet, ebenso viele Zimmer und darin Köpfe, die in den folgenden anderthalb Stunden stets leicht hin und her schaukeln, und noch einmal so viele, die auf dem Bildschirm nicht zu sehen sind.

Buadze trägt ein blumiges Kleid, hinter ihr hängt eine grosse Uhr an der Wand, links davon sehen wir ein kleines Holzregal. Fürs Aufwärmen stehen wir auf. Der Körper ist das Instrument des Gesangs, dazu muss er geweckt werden, denn vermutlich ist er tagsüber am Schreibtisch eingeschlafen. Auch der Geist braucht eine Erfrischung: Buadze streicht mit den Händen übers Gesicht, «um schlechte Gedanken wegzustreichen». Die Gesangspädagogin lässt ihren Charme spielen, ihre Offenheit wirkt ansteckend.