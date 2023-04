Kolumne Kulturperle – Im Comic erwachen die Dinge zum Leben Das Bistro der Alten Kaserne zeigt Comics von Mark Paterson. Sein Detektiv Lubomir Karlik ist etwas zerstreut und sehr eigensinnig. Helmut Dworschak

Expressiver Stil: Comics von Mark Paterson schmücken die Wand im Bistro. Foto: Roger Hofstetter

An dieser Stelle empfehlen wir neu jeden Donnerstag «Kulturperlen», das sind beachtenswerte kulturelle Orte, Ereignisse und Phänomene aus Winterthur und der Region.

Das Kulturzentrum Alte Kaserne hat schon lange ein Herz für Comics. Das zeigt sich unter anderem im Bistro, wo seit 1996 jeden Monat Künstlerinnen und Künstler präsentiert werden. Zurzeit hängen an den Wänden Originalzeichnungen der Comics von Mark Paterson. Auch über der Bar hängen seine Bilder – diese sind sogar gerahmt. Jedes ist ein Kunstwerk für sich.

Expressiver Stil

Patersons Stil ist expressiv, die Perspektiven wechseln wie in einem rasant geschnittenen Actionfilm. In den Szenen verbindet sich Alltägliches mit Fantastischem. Nicht nur die kauzigen Figuren leben, auch die Dinge: Wenn ein Mann aus dem Fenster auf die Strasse stürzt, sind die umliegenden Häuser stumme Zeugen – Wesen aus einer rätselhaften Welt, die uns fremd ist.

Die ersten Seiten aus «Waldvögel» von 2008 zeigen, dass sich der in Schaffhausen lebende Zeichner schon damals mit dem Klimawandel beschäftigte: Im Prolog wird Professor Schmid auf dem Weg an eine Klimakonferenz von einem Baum erschlagen. Oder war es Mord? Schon ist Privatdetektiv Lubomir Karlik zur Stelle. Wenn er sich aufregt, lässt Karlik ein paar Brocken Tschechisch fallen.

Karlik ermittelt

Karlik ist auch der Protagonist in «Hobbylos», dem neuen, schwarzweissen Krimi von Paterson, erschienen im Mauerblümchen-Verlag in Zürich. Darin macht der Detektiv einen auf «Human Research Consulter», wie es auf der Visitenkarte heisst. Die trendige Bezeichnung ändert nichts an seiner Arbeitsweise: Sie ist zerstreut und eigensinnig. Manchmal scheint er sogar lebensmüde: Oder wie soll man es nennen, wenn man von FCZ-Hooligans umgeben ist und ohne Anlass plötzlich laut «GC!» ruft? Im Übrigen dreht sich der Plot um ein Haarwuchsmittel, mit dem bald Millionen verdient werden sollen. Der geniale Erfinder heisst Jens und hält die Hände so locker und selbstbewusst am Gürtel wie Lucky Luke. Angeblich ist Jens bei einer Kletterpartie im Tessin abgestürzt …

Wer am Ende den Band an der Bar erwirbt, wechselt vielleicht noch ein paar Worte mit dem Barmann und tauscht sich mit ihm über die Comics aus.

Die Bilder über der Bar sind sogar gerahmt. Foto: Helmut Dworschak

