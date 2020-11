Der EHCW in Kloten – Im Derby diesmal bestehen Gegen das formstarke Kloten hat es für den EHC Winterthur fast immer hohe Niederlagen abgesetzt. Also gilt es zu beweisen, dass es auch anders geht. Urs Kindhauser

Einer, der immer Vollgas gibt: Timo Braus hat seinen Vertrag beim EHCW um eine Saison verlängert. Foto: Heinz Diener

Aussenseiter gegen Favorit – das ist für den EHCW in den 14 Spielen dieser Saison fast immer die Ausgangslage gewesen. Betrachtet man die Entwicklung der Winterthurer in diesen Spielen vom 2:6 in der Startrunde in Langenthal bis zum 2:3 nach 16 Penaltys vom letzten Dienstag gegen Olten, so wird man feststellen: Sie ist sehr erfreulich. Aber sie ist nicht linear verlaufen. Resultatmässig sind die beiden Siege gegen Visp und auch der Punkt gegen Olten Ausschläge nach oben, die Niederlagen gegen Ajoie und Kloten nach unten. Gegen die nach Verlustpunkten besten beiden Teams der Swiss League ist die Differenz noch zu gross.