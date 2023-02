Duell der Rad-Giganten – Im Dreck bekämpfen sie sich bis aufs Äusserste Seit einem Jahrzehnt liefern sich Wout van Aert und Mathieu van der Poel einen spektakulären Schlagabtausch. Der eine ist ein Showman, der andere will vor allem seine Ruhe. Pia Wertheimer

Mal triumphiert der Belgier Wout van Aert über seinen Rivalen Mathieu van der Poel – mal ist es umgekehrt. Foto: David Pintens (Keystone)

Die Szene, die sich vor zwei Wochen in Spanien abspielte, elektrisiert Tausende. Hunderttausende haben sie seither in den sozialen Medien angesehen. Auch weil sie ein Versprechen ist. Zwei Radquer-Giganten treten in die Pedale, als gäbe es kein Morgen, keine Konkurrenz. Mann gegen Mann. Belgier gegen Niederländer. Wout van Aert gegen Mathieu van der Poel.