Eishockey 2. Liga – Im EHC Illnau-Effretikon existiert ein «go for one» Der EIE spielte von 1966 bis 1987 ununterbrochen in der 1. Liga. Das aktuelle Team glänzt nun eine Spielklasse tiefer. Ein Konzept für die Rückkehr gibt es. Markus Wyss Madeleine Schoder (Foto)

Alex Tkachenko vom EHC Illnau-Effretikon (rechts) versucht im Spitzenspiel gegen Dielsdorf-Niederhasli, Silvan Volkart zu überlaufen. Foto: Madeleine Schoder

Die Eishockeyvereine in Effretikon und in Illnau schauen auf eine reiche Tradition zurück. Bereits 1935 respektive 1937 wurden sie gegründet. Die Effretiker trugen in den vierziger Jahren ihre Meisterschaftsspiele in der Serie B des Schweizerischen Eishockeyverbandes im Eisfeld Moosburg aus. Die Illnauer ihrerseits jagten nach ihrer Clubgründung auf dem Sagiweiher dem Puck nach.