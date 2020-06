Holzbildhauer in Elsau – Im Einklang mit der Natur Viele Spaziergänger haben das Werk schon erfreut betrachtet. In Rümikon wurde eine Tierszene in einen abgesägten Baumstumpf geschnitzt. Sie stammt von einem anderen Künstler, als manche vermuten. Gabriele Spiller

Der Künstler Bruno Krähenbühl hat im Laufe der Jahre viele Skulpturen erstellt Foto: Madeleine Schoder

Ein Milan sitzt auf dem reichen Blattlaub eines Baumes, ein Wolf und ein Wildschwein lugen hinter dem Stamm hervor. Ganz so idyllisch präsentiert sich die Einmündung Rümikerstrasse/Im Heidenloch nicht, aber der gute Wille der Gemeinde ist erkennbar. Nachdem Bäume und Gehölz am Bach gerodet wurden, liess man Kunst im öffentlichen Raum erschaffen. Die Skulptur entstand aus der imposanten rund 200-jährigen Eiche am Jätbach. Diese musste im vergangenen Jahr wegen schwerer Wurzelschäden aus dem Naturschutzinventar entlassen werden, informiert die Gemeinde. Aus Sicherheitsgründen wurde sie bis auf den Stamm zurückgeschnitten. Bald vermuteten Passanten, darunter der Landbote-Leser Erich Tanner, der Elsauer Holzbildhauer Bruno Krähenbühl habe das Objekt gestaltet.