BC Winterthur startet in NLA – Im ersten Spiel gleich zwei Punkte gewinnen Die Basketball-Frauen aus Winterthur empfangen zum Auftakt der Meisterschaft Nyon. Sie sind klar favorisiert. Stefan Kleiser

Erstes Heimspiel im BCW-Dress: Olha Yatskovets. Foto: Stefan Kleiser

Am letzten Samstag blieben die Winterthurer Basketballerinnen ohne Chance und unterlagen im Supercup Elfic Fribourg mit 21 Punkten Differenz. Am Samstag wollen es die BCW-Frauen besser machen und in der ersten Partie der NLA-Meisterschaft zwei Punkte gewinnen. Die Winterthurerinnen empfangen die Auswahl von Nyon, die nicht zu den Top-Teams gezählt wird.