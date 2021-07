Urs Meiers Pfiff gegen England – «Ich kam mir vor wie ein gejagtes Tier» Der Schweizer Schiedsrichter annulliert an der EM 2004 in der 90. Minute das vermeintliche 2:1-Siegtor der Engländer im Viertelfinal gegen Portugal. Danach muss er sich zehn Tage im Jura verstecken. Peter M. Birrer

Urs Meier bekam den Zorn von Phil Neville und ganz England zu spüren. Foto: Antonio Simoes (Keystone)

Irgendetwas stimmt nicht. Warum schnellt nicht eine Hand des portugiesischen Goalies hoch? Urs Meier kombiniert blitzschnell: Ein Engländer muss Ricardo behindert haben. Das sagt ihm sein Bauchgefühl. Was im Detail abgegangen ist, das hat er nicht gesehen. Er annulliert das 2:1 für England von Sol Campbell in diesem so emotionalen EM-Viertelfinal 2004 nach 89 Minuten und 25 Sekunden. Und er ahnt in dem Moment nicht, was der Pfiff auslösen wird.

Meier ist 45, als er an die Endrunde reist, und einer der Weltbesten seines Fachs. 2002 hat er den Champions-League-Final geleitet, an der WM im gleichen Jahr einen Halbfinal. In Portugal verdient er sich mit zwei starken Einsätzen in der Vorrunde die Nomination für das Spiel des Gastgebers gegen England, 24. Juni, Estadio da Luz in Lissabon, 65’000 Leute sind da.