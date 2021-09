Klassik in Winterthur – Im Garten der Romantik Feinste Kammermusik mit hervorragenden Interpreten: Die Reihe «Sonntagskonzert» startet im Garten der Familie Mendelssohn. Helmut Dworschak

Musik wie im Berlin der 1830er-Jahre (von links): Mélanie Adami, Rahel Cunz, Claire Pasquier und Andrea Sutter. Foto: PD

In ihrem grossen Gartenhaus an der Leipzigerstrasse in Berlin veranstaltete die Familie Mendelssohn-Bartholdy ab 1831 Sonntagskonzerte. Die Gäste trugen klangvolle Namen: Robert und Clara Schumann gehörten genauso dazu wie Franz Liszt. An diese Tradition schliesst die neue Reihe «Sonntagskonzert» an. Die Winterthurer Sopranistin Mélanie Adami konnte dafür hervorragende Mitmusikerinnen und Mitmusiker gewinnen.

Zu Beginn sind dies die Geigerin Rahel Cunz, seit 1994 Konzertmeisterin des Musikkollegiums, die Cellistin Andrea Sutter, Zuzügerin daselbst, sowie die Pianistin Claire Pasquier, die unter anderem mit dem Sinfonieorchester St. Gallen und den Wiener Symphonikern auftritt. Unter dem Motto «Garten der Romantik» sind Lieder von Liszt, das Klaviertrio d-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy und die Humoreske aus den «Fantasiestücken» von Robert Schumann zu hören.